Auto po nehodě vletělo do dětí na přechodu. Čtyři zranění!

K nehodě došlo po 16. hodině na křižovatce ulic Milady Horákové a Antonína Barcala. Podle svědků dávala stříbrná Škoda Fabia přednost autobusu, řidič si ale nevšiml, že za ním jede ještě modrá fabie a srazil se s ní.

Nabouraný vůz to odhodilo na ostrůvek uprostřed silnice, kde čekala skupina dětí. Podle informací TV Nova auto zranilo čtyři děti. Záchranáři je odvezli do nemocnic. Zraněným dětem bylo v rozmezí od 10 do 14 let. Dvě mají lehká a dvě těžká zranění.

Příčiny a okolnosti nehody a míru zavinění jednotlivých účastníků vyšetřují českobudějovičtí policisté.