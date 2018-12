Štěstí v neštěstí! Autem prošla tyč zábradlí. Rodina vyvázla se šrámy

Velmi vážně vyhlížející nehodu vyšetřovali v neděli odpoledne pražští policisté. SUV v ulici Švehlova vyjelo ze silnice a nabouralo do zastávky, při silném nárazu vyletěly airbagy, přední sklo propíchlo zlomené zábradlí. V autě seděl muž společně se svou ženou a dítětem, všichni byli převezeni do nemocnice.

Tísňová linka přijala hlášení o nehodě v ulici Švehlova v Praze v neděli krátce před půl třetí odpoledne, na místo okamžitě vyrazili zdravotníci, policisté i hasiči.

Tmavé SUV vyletělo ze silnice a najelo přímo do zastávky tramvaje. Náraz zpřelámal zábradlí, jeho část prošla předním sklem automobilu.

Uvnitř cestoval muž se ženou a malým dítětem, zábradlí, které prošlo dovnitř auta, podle informací TV Nova naštěstí nikoho z nich nezasáhlo.

I přesto museli být všichni převezeni do nemocnice. Podle mluvčí pražské záchranky Jany Poštové se muž (28) zranil na hlavě a na ruce, žena (25) také utrpěla zranění hlavy, dítě (5) mělo zraněný ret.

Z auta po nehodě unikaly provozní kapaliny. Hasiči museli vůz zapříčený v zábradlí vytahovat pomocí jeřábu, který celé auto tahal za levé zadní kolo.

Zatím není jasné, co přesně se na místě stalo a proč auto vjelo do zastávky. Provoz v místě by měl být omezen až přibližně do půl páté.