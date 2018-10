Auto s poslancem vybuchlo za jízdy! Po pěti letech mají podezřelé

"Díky precizní práci, která nepolevila ani po pěti letech, protizločinecká jednotka NAKA dnes v ranních hodinách zadržela dvě osoby podezřelé z úkladné vraždy," oznámila slovenská policie na facebooku s tím, že další informace sdělí později.

Na začátku července 2013 vybuchlo nedaleko základní školy ve Žiaru nad Hronom osobní auto. Začalo hořet, plameny podle svědků šlehaly až do výšky pěti metrů. Uvnitř našli majitele vozu, který při explozi zahynul - poslance Marka Rakovského.

Policie rychle vyloučila, že by šlo o nehodu nebo technickou závadu. Příčinou výbuchu měl být nástražný systém, Rakovského tedy někdo zavraždil. Policisté požádali svědky, aby se přihlásili, další úkony ale tajili. Auto vybuchlo za jízdy.

Rakovskému bylo 29 let, pracoval jako právník, trestnímu právu se ale nevěnoval. Neměl žádnou kriminální minulost, nebyl spjat s mafiánskou nebo jinou organizovanou skupinou. Kdo by si přál jeho smrt, tak bylo pět let záhadou.

