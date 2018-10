Auto se do kamionu přímo zapíchlo, tvrdí svědci! Řidič zemřel

Podle svědků najel řidič osobního auta u Dražkovic do protisměru, kde zrovna projížděl kamion. Kapota osobního auta se do přední části kamionu zapíchla jako šíp. Z vozu, který řídil 56letý muž, zůstala vcelku jen zadní část. Náraz ho odhodil do svodidel.

"Posádky záchranné služby byly na místě do pěti minut od přijetí tísňové výzvy," informoval záchranář Aleš Malý. Hasiči chtěli muže vyprošťovat, ale měl taková zranění, že jakékoli pokusy o záchranu selhaly. Zemřel krátce po nehodě.

"Tenhle úsek je frekventovaný, doprava nám neustále houstne. Dá se říct, že sem jezdíme častěji," popsal velitel zásahu hasičů Roman Vočadlo. Podle svědků jelo osobní auto od Chrudimi a náhle vybočilo do protisměru. Jenže tudy zrovna projížděl nákladní vůz.

"Alkohol u řidiče kamionu byl na místě vyloučen provedenou dechovou zkouškou," uvedla policejní mluvčí Eva Maturová. Hlavní tah z Pardubic na Chrudim tak stál a stejně to vypadalo na objízdných trasách. Řidiči nabírali v ranní špičce velká zpoždění.

Všechny vyšetřovací verze zůstávají platné. Mohlo jít o nedbalé řízení, únavu, zdravotní problémy i sebevraždu. "Našly se tam v zavazadlovém prostoru dvě plynové lahve, plyn neunikal," doplnil Vočadlo.

O dvě hodiny později hasiči spěchali i k nehodě u Lhoty u Přelouče. Ta se ale obešla bez vážnějších zranění.