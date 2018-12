Auto sjelo do rybníka. Jednoho člověka vytáhli, další hledají!

Záchranáři vyjeli a vzlétli v pondělí po poledni k rybníku Harasov nedaleko Kokořína na Mělnicku. Podle prvotních informací do vodní nádrže sjelo auto s lidmi, kteří uvízli uvnitř. Záchranářům se podařilo jednoho člověka z vraku vysvobodit, po dalších pátrají.

"Nehodu vám mohu potvrdit. Osobní auto skončilo pod vodou, uvnitř zůstal blíže neupřesněný počet lidí, kteří jsou uvěznění," řekla TN.cz po 13. hodině policejní mluvčí Michaela Richterová.

Doplnila, že na místo vyjeli nejen policisté, ale také hasiči a vzlétly vrtulníky. Na cestu vyrazili také potápěči.

"Z vozu jsme vytáhli jednoho člověka, kterého jsme předali do péče záchranářů. Ti ho naložili do vrtulníku, který zamířil do jedné z pražských nemocnic," doplnil před 14. hodinou mluvčí hasičů Petr Svoboda s tím, že na místo stále míří potápěči, aby rybník prohledali.

Není totiž jasné, jestli v autě opravdu cestoval jen jeden člověk, či zda jich tam sedělo víc. Podle fotek z místa to vypadá, že vůz ve vysoké rychlosti prorazil svodidla na břehu rybníka.