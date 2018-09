Auto smetlo na D1 chodce, náraz tělo odmrštil do protisměru

Centrum dopravních informací Policie České republiky informovalo o dopravní nehodě na dálnici D1 na 150. kilometru. Podle informací došlo krátce před jednou hodinou ranní v jízdním pásu směrem na Prahu ke střetu osobního vozidla s chodcem.

Ke srážce mělo dojít u středových svodidel, přičemž chodec byl vlivem nárazu odmrštěn přes svodidla do protisměru. Policisté tak kvůli vyšetřování a dokumentaci nehody museli dočasně uzavřít všechny jízdní pruhy ve směru na Brno. Podle předběžných informací by uzavírka měla trvat do 04.00.

Bližší informace ke zdravotnímu stavu chodce zatím nejsou známy. Řidiči směřující inkriminovaným místem do Brna mohou z D1 sjet na 153. kilometru a na dálnici se vrátit na 146. Kilometru.