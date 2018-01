Auto srazilo děti na přechodu. Zraněný chlapec je stále na JIP!

Celkem čtyři děti ve věku od 10 do 14 let byly převezeny do nemocnice v Českých Budějovicích poté, co je srazilo na sídlišti Máj osobní auto.

Dvě děti už byly propuštěny včera. Jedenáctletý Adam ještě v nemocnici zůstal. Ráno byl podle jeho matky převezen na traumatologii, kde se podrobil dalšímu vyšetření a lékaři poté rozhodli o jeho propustění do domácí péče.

V nemocnici nadále zůstává Adamův kamarád. Po nehodě zůstal pod autem a vyprostit ho muselo několik lidí, kteří nehodu viděli. Chlapec prý stále leží na jednotce intenzivní péče, má zlomených několik žeber.

"Čtvrté dítě je stále hospitalizované na dětském oddělení se středně těžkými zraněními," popsala Iva Nováková, mluvčí Nemocnice České Budějovice.

Nehoda se stala v sobotu odpoledne. Řidič jednoho z aut chtěl odbočovat a dával přitom přednost protijedoucímu autobusu. Pak ale podle policie prudce odbočil, jenže v tu chvíli jelo další auto, které přehlédl. Následoval střet. Náraz odmrštil auto na chodník, kde stály děti.

"Byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti. Další šetření provádí kriminalisté územního odboru České Budějovice," popsal Milan Bajcura, mluvčí Policie ČR, Jihočeský kraj.

Policisté oba řidiče vyslechli už během víkendu. Ani jeden z nich zatím nebyl obviněn.