Auto srazilo v Ostravě dva lidi, oba skončili na urgentním příjmu

Od pátečního dopoledne vyšetřují policisté nehodu, při které v Ostravě osobní auto srazilo dva chodce. Sražená chodkyně byla po nehodě v bezvědomí, s lékaři už ale následně komunikovala. Následně byla převezena do nemocnice. I druhý chodec skončil v nemocnici.

Na tísňovou linku byla v pátek dopoledne nahlášena nehoda osobního automobilu s chodci v Ostravě, na místo okamžitě vyrazili záchranáři i policisté.

"Informaci o události přijali operátoři záchranné služby před desátou hodinou a na pomoc vyjely dva týmy rychlé zdravotnické pomoci," potvrdil mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Auto srazilo ženu (74) a muže (83). Žena byla podle výpovědi svědků na krátkou chvíli v bezvědomí, s lékaři už ale později komunikovala, její stav svědčil o pravděpodobném otřesu mozku. Kromě poranění na hlavě a dalších oděrek měli záchranáři ještě podezření na poranění pánve.

"Postiženou proto zajistili pánevním pásem, uložili do vakuové matrace a po dalším ošetření transportovali do Městské nemocnice Ostrava, kde byla předána do péče lékařů urgentního příjmu," doplnil Humpl.

I muž musel být převezen po prvotním ošetření do nemocnice. Při nehodě byl zraněn na hlavě, ruce a noze. "Tým rychlé zdravotnické pomoci jej připravil k transportu, přepravil do ostravské Fakultní nemocnice a předal na oddělení urgentního příjmu," potvrdil Humpl.