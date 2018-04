Auto v Ostravě řídil třináctiletý kluk, vezl další čtyři kamarády!

Policisté auto kontrolovali ve čtvrtek krátce před osmou hodinou večer. A velmi rychle zjistili, že chlapci, který vůz řídil, je pouhých třináct let.

"Ve vozidle spolu s řidičem byla další osádka, čtyři osoby ve věku od 13 let do 17 let," doplnila ostravská policejní mluvčí Gabriela Holčáková.

Konstatovala, že policisté "zahájili úkony trestního řízení pro čin jinak trestný neoprávněné užívání cizí věci". Jinými slovy se snaží zjistit, jak, kde a kdy se teenager auta zmocnil.

Sám mladý šofér jim práci nijak neulehčuje, odmítl totiž vypovídat. V Ostravě jde přitom za poslední měsíce už o několikátý podobný případ.

Třeba v půlce března začal teprve patnáctiletý řidič před policisty dokonce ujíždět, zastavil se až poté, co si prorazil pneumatiky. Na konci února pro změnu šestnáctiletý řidič při kontrole nadýchal přes jedno promile alkoholu.