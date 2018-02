Auto vyjelo na svodidla jako na katapult. Řidička zemřela na místě

Řidička (74) z neznámých důvodů přejela se svým vozem Škoda Citigo do protisměru v místech, kde začínala svodidla. Najela na ně a auto v rychlosti vyletělo do vzduchu a dopadlo v kotrmelcích do pole, informoval web krimi-plzen.cz.

Na místo vyrazily všechny záchranné složky, řidička však utrpěla tak závažná poranění, že lékař mohl již pouze konstatovat její smrt. Příčiny nehody vyšetřuje policie. "Byla nařízena soudní pitva. Příčina nehody je v šetření," uvedla mluvčí policie.