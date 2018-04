Auto zůstalo v řece převrácené na střeše! Řidičku zachránili svědci

O život šlo v neděli odpoledne ženě, která na Orlickoústecku nabourala a sjela s autem do řeky, kde se převrátilo na střechu. Naštěstí 76letou řidičku vytáhli svědci nehody. Hasiči pak auto prohledali, žádného spolujezdce ale nenašli.

Řidička podle policie zřejmě najela na krajnici, strhla auto do protisměru a skončila až v korytu Divoké Orlice. Auto navíc zůstalo převrácené na střechu, a tak se nemohla bez pomoci dostat ven. Nehoda se stala v neděli kolem třetí hodiny odpolední.

"Řidička byla vytažena svědky nehody před příjezdem složek IZS. Prvotní informace od řidičky byla, že cestovala ve vozidle sama, ale působila zmateně, byla v šoku, a proto jednotka provedla důkladný průzkum vozidla," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Dalšího člověka ale hasiči v řece nenašli. Zraněnou ženu odvezli záchranáři do nemocnice, neměla by být v ohrožení života. Za to vděčí především pohotovým lidem, kteří nehodu viděli a neváhali pomoci.

Policisté zveřejnili v souvislosti s případem rady, jak postupovat, pokud se do podobné situace dostanete. Důležité je nepanikařit, i když voda zaplaví interiér. Odepněte bezpečnostní pás a co nejrychleji se pokuste auto opustit.

Otevřte dveře či stáhněte okénko - pokud to nejde, bušte do něj tvrdým nebo ostrým předmetem. Snadněji se okno rozbije po stranách než ve středu. Až se dostanete ven, plavte k hladině - za snížené viditelnosti po směru stoupajících bublinek.