Autobus na bulharské dálnici boural: 10 mrtvých, 20 zraněných

Vážná nehoda zastavila v pátek provoz na bulharské dálnici A1 u města Vakarel nedaleko hlavního města. Autobus z přímořského letoviska Burgasu se srazil s autem, sjel do příkopu a převrátil se na bok. Při nehodě zahynulo 10 cestujících.

Autobus z Burgasu havaroval okolo 11. hodiny dopoledne. Podle prvotních informací mělo zahynout 6 cestujících a dalších 20 se zranilo. Televize Channel 3 uvedla, že mrtvých je již 10.

Bulharská tisková agentura uvedla, že podle prvotních informací jel autobus směrem na Sofii, když do něj narazilo auto. Autobus sjel ze silnice a převrátil se na bok do příkopu. Někteří cestující bohužel skončili pod autobusem.

Na místě zasahovalo 14 sanitek. Pasažéry transportovaly do několika nemocnic v Sofii. Ministerstvo vnitra dokonce nechalo uzavřít pro ostatní vozy příjezd do Sofie. Příjezd do města a průjezd k nemocnicím řídili policisté.

Svědci vypověděli, že řidič autobusu jel opatrně a za nehodu nejspíš nemohl. Uzavření dálnice způsobilo dlouhé zácpy v obou směrech.