Autobus se 13 lidmi skončil na zahradě domu! Řidiči bylo špatně

Řidič autobusu nezvládl řízení pravděpodobně kvůli nevolnosti. Podle informací TV Markíza řidič autobus strhnul do protisměru. Potom částí vozu najel do příkopu a zbytkem se odrazil od protijedoucího auta. To autobus vymrštilo až na chodník u rodinné vilky, kde narazil do dalšího stojícího vozidla a následně projel až do zahrady.

Zdroj: TV Markíza Na Slovensku skončil autobus v zahradě rodinného domu

Velké přkvapení pak zažili obyvatelé nabouraného domu. Ráno na své zahradě našli autobus meziměstské linky i s několika zděšenými cestujícími.

V době nehody se v autobuse nacházelo třináct cestujících. Jako zázrakem se jim nic nestalo, stejně tak vyvázl bez zranění i řidič protijedoucího auta. Šoféra autobusu přivolaní záchranáři ošetřili pouze na místě.