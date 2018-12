Autobus s turisty v Egyptě zasáhla bomba! Nejméně dva mrtví

Prvotní zprávy hovořily o tom, že se terčem útoku stali čínští turisté. Egyptské ministerstvo vnitra následně upřesnilo, že v autobuse cestovali Vietnamci. Bomba nastražená u silnice vybuchla ve čtvrti Haram města Giza.

V autobuse podle egyptských úřadů mělo cestovat 14 Vietnamců. Bomba zabila dva, deset dalších turistů výbuch zranil. Ošetřeni museli být také egyptský řidič autobusu a průvodce.

Na sociálních sítích se objevily údajné fotografie autobusu poškozeného výbuchem. Je na nich vidět, že exploze zdevastovala pravou stranu bílého autobusu.

More visuals of Tourists' bus that has been hit by roadside planted bomb in Giza, Egypt, 2 dead, 10 injured pic.twitter.com/CzwsSw4mUV