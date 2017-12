Autobus se v Keni čelně srazil s náklaďákem: 36 mrtvých!

K nehodě muselo dojít ve vysoké rychlosti. Kabina náklaďáku, který mířil do města Eldoret, byla úplně zničená. Zahynuli v ní řidič i závozník. Z autobusu, jehož přední část kamion úplně sešrotoval, vyprostili záchranáři 28 mrtvých těl.

Dalších šest lidí, z nichž minimálně tři byly děti, zemřelo ve dvou nemocnicích, kam záchranáři odvezli zraněné, uvedl list Daily Nation. Jednomu z dětí, které zemřely v nemocnici ve městě Nakuru, byly teprve dva měsíce.

Autobus a kamion se srazily okolo půl čtvrté ráno v noci na neděli. Podle dopravního policisty Zera Aromeho najel autobus se 46 cestujícími na dálnici do protisměru a srazil se s kamionem.

Většina cestujících, kterým se hrozivou nehodu podařilo přežít, je ve vážném stavu s poraněními hlavy, hrudníku nebo končetin.

Nehoda, následné vyšetřování a odklízení trosek způsobily obrovské zácpy, ve kterých řidiči podle listu Daily Nation strávili i několik hodin.

Vrak autobusu:



The Migaa death toll has now risen to 36 yet @ntsa_kenya is busy taking bribes on roads even burning night travel won't help RIP patriots pic.twitter.com/bHXxee43zf