Autobusy stále nejezdí! "Řidičů je málo, marodí," tvrdí přepravce

Desítky autobusových linek nevyjely na Litoměřicku od pondělka na svoje obvyklé trasy. Podle firmy neměl kdo sednout za volant. Řada lidí tak měla problém dostat se do práce nebo do škol. "My jsme se ráno dostali s dědou, jezdíme s ním i odpoledne," prozradil jeden školák. "Já jsem taky jela s dědou do školy. Jezdím každý den do školy i ze školy autobusem," doplnila spolužačka.

Situace se opakovala také ve středu dopoledne. Nevyjelo 13 spojů mezi Štětím a Roudnicí nad Labem. Opět prý chyběli řidiči. "Některý omaroděj, některý dávaj výpovědi. Je nás málo," prohlásil jeden z řidičů autobusu.

Za pravdu mu dal i regionální ředitel společnosti, který spoje zajišťuje. "Nebyli dva, jednoho jsme sehnali. Zítra když si nikdo nevymyslí nic speciálního, nějakou chorobu, tak to bude OK," uvedl Milan Toms.

Krátce po jedenácté hodině na autobusovém nádraží ve Štětí nebyl žádný zelený autobus krajského přepravce TD Bus. Přitom měl odsud právě v tuto chvíli vyjíždět do Roudnice nad Labem.

Na nádraží ale na autobus nikdo ani nečekal. Cestující už od úterka věděli, že nepojede. Obavy z toho, jestli se dostanou domů, ale měli i ti, kteří čekali na linky, kterých se oznámená výluka netýkala.

Dopravu mezi městy a obcemi si u soukromých dopravců objednává Krajský úřad Ústeckého kraje. Ten může dopravci udělit až statisícové pokuty.

"Smlouvy máme nastavené tak, že za každý neodjetý kilometr jsou tam poměrně vysoké pokuty. O pokutách by měla jednat rada Ústeckého kraje," sdělila mluvčí krajského úřadu Magdalena Fraňková. Jednání je plánováno až na říjen.