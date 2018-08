Nikolu nabourali v Chorvatsku: Auto přes střechu, strach o život

Nikola s přítelem už byli téměř u Záhřebu na dálnici, když zastavili v koloně, která se utvořila u mýtné brány. Než její přítel stačil dát varovná světla, narazilo do nich zezadu auto.

Jejich vůz se otočil třikrát přes střechu. "Pamatuji si jen, jak se kutálíme a jak se snažím něčeho chytit. Auto se zastavilo na levém boku. Žiju! První, co mě napadlo, bylo, zda i přítel žije. Když jsem slyšela, jak říká nachraptělým hlasem: ´Lásko, jsi v pohodě?!´ spadl mi kámen ze srdce. Pak jsem rychle začla hýbat nohama, to taky šlo. Najednou mě přepadla panika, když jsem viděla kouř v autě a chtěla jsem se odtud dostat ven. Ani nevím, zda jsem se visící v pásech odpoutala sama, nebo mi přítel pomohl. Co si ale pamatuji, je, jak se snažíme dostat ven přikrčeni v autě plní bezmoci a ostatní projíždějí spokojeně dál. Někdo jen vylezl z auta a koukal, zda vylezeme, nebo co se vlastně bude dít," vypráví Nikola na svém facebookovém profilu.

Až po nějaké době přispěchali na pomoc muži ze Slovenska. Poté se jim vydala pomoci i jedna Češka. Tím ale hororový příběh nekončí. Trvalo prý 10 minut, než se lidé dovolali na záchranný systém.

Když konečně přijela záchranka, odvezla Nikolu do nemocnice. Její přítel zůstal na místě, aby mohl vyřešit záležitosti týkající se nehody. "Když opravdu potřebujete pomoc, všichni se na vás vykašlou. Pojišťovny vám nepomůžou, pokud neznáte jméno viníka a jeho pojišťovnu. Policie vám tyto informace nesdělí, dokud případ nebude uzavřen. A tak se ptám: Co bychom asi dělali, nemít skvělou rodinu, která se pro nás bez váhání vydala 600 km daleko? Nechali by nás opravdu třeba 3 dny někde pod mostem v šoku bez pomoci?" rozčiluje se mladá žena.

Tady už měl příběh skončit, ale ještě tomu tak nebylo. Nikola se údajně dostala do nemocnice, která byla celá ze dřeva a z plechu. "Tak já přežiju tak hroznou nehodu, vylezu z auta po svých a pak umřu někde v nemocnici, která je 100 let za opicema? " Potom vás odvezou někam za plentu, kde vás nechají čtyři hodiny ležet, nikdo si vás absolutně nevšímá. Nevíte, co s vámi je, zda máte něco zlomeného, nebo nějaké vnitřní krvácení, podle toho hematomu, co se vám udělal na boku. Několikrát jsem si řekla o léky na bolest, ale většinou mě jen ignorovali," vypráví na svém facebookovém profilu.

Přítel se za ní dostal až po dlouhých pěti hodinách. Teprve poté dostala léky na bolest. Až v ten moment se jí podařilo zjistit svou diagnózu. "Posunutá krční páteř, naražená klíční kost, rameno, žebra a loket. Nějaké odřeniny, řezné rány, modřiny a popáleniny. Neváhala jsem ani minutu a i přes protesty jsem podepsala revers. Pak přijdou a řeknou, že jim to ošetření musím zaplatit, v přepočtu přes 5 tisíc korun, a že to vše dostanu zpět od pojišťovny v ČR. Teď by mne pro změnu zajímalo, jak to dělají lidé, co se jim něco takového stane a peníze nemají. Čím asi tak zaplatí? Ledvinou, nebo slezinou?!" upozorňuje na problémy ve zdravotnictví Nikola.