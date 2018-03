Až třetina dětí v Česku trpí obezitou! Hrozí jim i další rizika

U dětské populace až 10 % dětí trpí obezitou. Nejvíce pak v 5. a 9. roce a váha má tendenci vzrůstat až do 13 let, zejména u chlapců. Potvrzuje to průzkum České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Obezita je bohužel spojena především se zdravotními obtížemi. Už v raném věku mohou propuknout nemoci srdce a cév, problémy s metabolismem a štítnou žlázou, diabetes, zažívací potíže, kožní či ortopedické vady.

Podle Státního zdravotního ústavu se u obézních dětí vyskytuje skolióza, která ovlivňuje celou funkci páteře a ve svých důsledcích může vést k snížení funkce plic. Vadné držení těla je problémem až 42 % všech dětí s vyšší hmotností.

Dívky často trápí bolesti hlavy. Obézní dítě může mít také psychické problémy a v důsledku své hmotnosti čelit posměškům svých vrstevníků nebo i vyloučení z kolektivu.

"Rodiče často obezitu u svých dětí podceňují a zabývají se jí až v případě, že jejich dítě začne trpět dalšími zdravotními potížemi. Nadváhu omlouvají tím, že jsou děti ve vývinu, a že ´z toho vyrostou´," uvedl pediatr J. Zajíc z Ústeckého kraje.

Doplnil také, že dítě skutečně z obezity "může vyrůst", nicméně si také "může odnést" zdravotní potíže.

"Pohyb je základ. Děti by se měly od malička vést ke sportu a fyzické aktivitě. Správná strava je samozřejmě také důležitá nejen kvůli váze, ale především kvůli správnému vývoji dítěte. Zní to jako samozřejmost, kterou netřeba připomínat, ale spousta rodičů tato fakta ignoruje nebo jim nepřikládá důležitost či důraz," doplnil Zajíc.

