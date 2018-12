Babička popsala nehodu Martina (†9): "Ještě žil, ale plot byl těžký!"

Chlapec se s babičkou v obci Jarovnice vracel z pošty a než stihla zareagovat, rozběhl se k fotbalovému hřišti. Chtěl se protáhnout dírou v betonovém plotě, ale zbytek plotu ho zavalil. Podle portálu cas.sk desky spadly přímo na chlapcův krk a přerazily mu tepnu.

"Bylo to hrozné. Právě šel okolo i manžel. Pokoušel se mu vytáhnout hlavu, ale nedařilo se mu to, protože na něm ležely tři panely. Zavolali jsme na pomoc další lidi a až potom se to podařilo. Ještě žil, v ústech měl krev," řekla Martinova babička pro portál.

Přivolaní záchranáři se chlapce co nejrychleji snažili převézt do nemocnice a rodina doufala, že se ho podaří zachránit. To se ale nestalo. "Byl to neposedný, ale velmi hodný chlapec. Doma se zdržel maximálně pět minut a už běžel ven," dodala babička Silvia.

Tragédie se stala ve středu dopoledne, Martin měl jít od půl jedné na odpolední vyučování. Podle prarodičů se těšil na nadílku od Mikuláše, které už se ale nedočkal. Jeho rodiče se po nehodě psychicky zhroutili.

Případ už vyšetřují policisté. "Na fotbalovém hřišti v Jarovnicích došlo k úrazu nezletilé osoby. Spadl na ni kus betonového plotu. Lékař rychlé zdravotní pomoci potvrdil exitus. Bylo zahájeno trestní stíhání pro usmrcení," sdělil policejní mluvčí Daniel Džobanik.

Podívejte se na reportáž TV Markíza o neštěstí: