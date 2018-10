Babího léta si ještě užijeme! Experti řekli, kdy se ochladí

I příští týden vydrží slunečné počasí většinou bez deště, teploty dosáhnou až 24 stupňů. Další týdny budou průměrné teploty klesat, pršet moc nebude. Vypývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu.

"Předpokládáme, že období od 15. října do 11. listopadu bude na našem území jako celek teplotně slabě nadprůměrné," uvedli meteorologové na webových stránkách ČHMÚ.

Na polovinu října bude příští týden neobvykle teplý, odpolední teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Koncem týdne a v dalších dnech se bude postupně ochlazovat. V týdnu od 22. října budou teploty kolem 15 až 18 stupni.

Na konci října podle výhledu ČHMÚ klesnou denní teploty k 10 až 13 stupňům, v noci bude kolem nuly. Na začátku listopadu se výrazně ochladí, bude kolem pěti stupňů, přestože místy mohou teploty ještě stoupnout na 12.

"Zejména v prvním týdnu (od 15. 10.) bude pokračovat suchý charakter počasí typický pro babí léto a podobný ráz počasí by měl pokračovat až do konce října," sdělil ČHMÚ. Začátkem listopadu by sice mělo pršet víc, celkově budou srážky ale jen průměrné.

Předpověď počasí: