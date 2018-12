Babiš chce, aby měli (před)školáci obědy zdarma! Všichni a plošně

Obědy zdarma pro děti v posledních ročnících mateřských škol a žáky prvního stupně základek - s tímto návrhem přišel premiér Andrej Babiš a chce ho prosadit ve vládě. Program na podporu chudých rodin už existuje a je dotován nejen z evropských peněz, ale i státem. Rodiče teď platí asi čtvrtinu ceny oběda. Podle nového návrhu by neměli platit nic. Novinka by mohla platit od roku 2020.

"Poprvé jsem to viděl ve Finsku, tam to mají dokonce od roku 1948, mají to Slováci na prvním stupni a poslední stupeň MŠ a má to i Maďarsko," vypočítává předseda vlády zdroje inspirace.

Tenhle záměr by chtěl premiér představit koaličním kolegům. Obědy zdarma by podle něj měly mít všechny děti na prvním stupni základních škol a v přípravném ročníku škol mateřských.

Premiér odhaduje náklady okolo pěti až šesti miliard korun. "Už jsem to projednával s ministerstvem školství, že bychom to předložili jako návrh zákona," předestřel Babiš.

Na obědy pro děti z chudých rodin je sice do roku 2020 z Evropských fondů vyčleněno 400 milionů korun, kraje ale zatím požádaly jen zhruba o pětašedesát milionů. Podle Babiše je systém žádostí o dotované stravné komplikovaný - a některé děti kvůli tomu hladoví. Obědy zdarma plošně pro všechny by podle něj situaci mohly narovnat.

Podle průzkumů je v ČR chudobou ohroženo téměř sto tisíc dětí, pro jejich rodiče je i dotované školní jídlo luxus. Školní obědy jsou nyní na školách ze 75 procent dotované státem. Rodiče za oběd doplácí 20 až 25 korun - podle věku dítěte. Měsíční náklady na stravné tak mají od 400 do 700 korun. Zásah do rodinného rozpočtu je to především pro samoživitele.

Podle Asociace školních jídelen ale tento krok může být kontraproduktivní. "Myslím, že to není cesta úplně správným směrem. Já si vůbec nemyslím, že by měl stát přebírat tu vyživovací povinnost, kterou má rodič. Tady je podstatné, aby se řešilo to, že to dneska těm žákům nemá kdo uvařit. Dneska je problém sehnat vyučenou, samostatnou a kvalitní kuchařku," míní výkonný ředitel asociace Karel Jahoda.

Podle odborníků na výživu se dětem bez obědů zhoršuje prospěch a často bývají vyčleněny z kolektivu. Podle průzkumů ve školách neobědvá 10 až 15 procent žáků. Zda je to proto, že jejich rodiče na obědy nemají peníze, statistiky už neříkají.