Babiš vysvětlil, proč po reportáži mlčel: "Rodiče mě chápou!"

Babiš zveřejnil nové vyjádření ke kauze Čapí hnízdo na facebooku. Apeluje v něm na rodiče a jejich přirozené přání, aby byly jejich děti zdravé. "Je mezi vámi určitě hodně rodičů, jejichž děti mají bohužel zdravotní problémy. Kromě dětských nemocí jsou i těžší. Jednou z nich je i nemoc mého syna Andreje," píše.

Diagnózu schizofrenie, kterou si měl Babiš ml. vyslechnout před třemi lety, popsal premiér jako "hroznou nemoc pro nemocného i jeho okolí". "Můžete mu pomoct? Někdy moc ne. A třeba mu jde o život, nebo dokonce i ohrožuje na životě své blízké," uvedl Babiš.

Babišův spolupracovník Petr Protopopov podle něj obětoval dva a půl roku života, aby se o jeho syna staral. "Můj syn měl to štěstí, že i přes velmi vážnou duševní nemoc měl kamaráda, který se o něj staral jako o bratra. Kéž by všichni nemocní měli někoho takto hodného a oddaného," prohlásil Babiš a znovu zopakoval, že jeho syna nikdo neunesl.

Protopopov v rozhovoru pro deník Právo uvedl, že na premiérova syna dohlížel a také to, co psal i Babiš - že ho bral jako bratra. "Spíš šlo o to ráno Andyho vytáhnout z postele, dojít s ním k lékaři nebo na úřad a zaměstnat ho přes den. Dělal jsem práci, řekněme, asistenta," sdělil. Více čtěte zde.

Před zveřejněním informací o duševním zdraví svého syna prý potřeboval nějaký čas, aby se se vším srovnal. "Co říct. Jak vyložit celý několik let trvající horor, kterému jsme všichni i s naším synem vystaveni. A jak to udělat pokud možno co nejšetrněji k synovi a jeho mámě. Je to vůbec možné? Moc ne, věřte mi," napsal Babiš.

Předseda vlády také znovu kritizoval reportéry Televize Seznam, kteří podle nich přinesli "sugestivní a nesmyslnou reportáž založenou výhradně na výpovědi mého duševně nemocného syna, bez jakýchkoliv dalších zdrojů". Znovu připojil i výtku, že novináři natáčeli jeho syna skrytou kamerou.

Celé vyjádření Andreje Babiše:

Nový vývoj v kauze Čapí hnízdo přinesla reportáž pořadu Zvláštní vyšetřování Televize Seznam. Redaktoři vypátrali Andreje Babiše mladšího ve Švýcarsku, kde žije se svou matkou. V rozhovoru tvrdil, že ho premiérovi spolupracovníci měli unést a odvézt na Krym, kde ho údajně drželi.

Babiš junior také prohlásil, že v souvislosti s Čapím hnízdem "něco podepisoval, ale nevěděl co." Případem údajného únosu už se v minulosti zabývala policie, která informace po pondělní reportáži znovu prověřuje. O tom, že je Babiš mladší ve Švýcarsku, policisté věděli, nemohli ale v případu Čapího hnízda dále konat, protože je na území cizího státu.

Podívejte se na dřívější Babišovo vyjádření: