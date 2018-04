Babiš jedná s Hamáčkem o sestavení vlády ANO s ČSSD

Dnešního jednání by se mohl účastnit i předseda KSČM Vojtěch Filip. Není ale jasné, zda se uskuteční společná schůzka šéfů všech tří stran.

reklama

Komunisté by podle dosavadních dohod měli vládu tolerovat. Kluby poslanců ANO a ČSSD mají dohromady 93 poslanců, s poslanci KSČM by to bylo 108 poslanců. Vláda potřebuje pro získání důvěry hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Při plně obsazené Sněmovně je to 101 poslanců.

Ještě před schůzkou Babiše s Hamáčkem do Sněmovny přišel místopředseda ANO Richard Brabec, aby Babišovi prezentoval výsledky středečního jednání. Ukázalo podle něj, že se obě strany mají stále o čem bavit. ANO má podle Brabce vůli k uzavření koalice, vedení ale bude chtít znát názor výboru hnutí, který by se mohl sejít v pátek nebo v pondělí.

ČSSD dostala od ANO nabídku, aby vedla pět ministerstev včetně ministerstva vnitra. Sociálním demokratům by měla připadnout i ministerstva práce a sociálních věcí, zemědělství, kultury a zahraničních věcí.

Do koaliční smlouvy s ANO chce ČSSD začlenit podmínku, že po demisi všech pěti ministrů sociální demokracie by musel do týdne rezignovat také premiér spolu se zbytkem vlády. ČSSD také požaduje, aby člen kabinetu v případě prvoinstančního odsouzení rezignoval. Babiš, který čelí trestnímu stíhání, však již dříve tento požadavek odmítl.