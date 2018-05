Babiš: KSČM vládnout nebude. Případné volby by byly na jaře

Půl roku po parlamentních volbách se rýsuje vláda, která by mohla získat důvěru Poslanecké sněmovny. Hnutí ANO schválilo koaliční dohodu s ČSSD včetně smlouvy a programového prohlášení. ČSSD chce vládu s ANO odhlasovat v referendu.

Babiš novinářům řekl, že doufá, že ČSSD dohodu schválí. Podle něj je pro sociální demokraty výhodná a ANO udělalo mnoho kompromisů. Nechtěl předjímat, co by se dělo v případě, že by ČSSD vstup do vlády odmítla.

Předseda hnutí ANO se ale zároveň zmínil o možnosti jednání s dalšími stranami ve Sněmovně a o možných předčasných volbách v květnu 2019 souběžně s volbami do Evropského parlamentu. Ty by prosadil v případě, že by nová vláda nezískala důvěru.

Vláda ANO a ČSSD by měla ve dvousetčlenné Sněmovně 93 poslanců, k většině by jí měly pomoci hlasy KSČM. Podle Babiše to ale neznamená, že by se KSČM podílela na vládě, pouze umožní její vznik výměnou za splnění programových podmínek, které jsou podle šéfa ANO blízké i ČSSD.

Babiš ale zároveň přiznal, že dohoda s KSČM ještě není hotová. V nynějším návrhu vadí Babišovi požadavek KSČM na to, aby mohla ovlivňovat nominace do vedení státních firem.

Už před jednáním výboru hnutí a poslaneckého klubu uvedl, že dohodu se sociální demokracií považuje za přijatelný kompromis. Podle koaliční smlouvy by ANO mělo mít deset členů vlády, ČSSD pět. V zásadních otázkách by se nemohly strany navzájem přehlasovat.

Koaliční smlouva obsahuje i ustanovení, že v případě demise všech ministrů ČSSD musí podat demisi i premiér a s ním celá vláda. V případě prvoinstančního odsouzení člena vlády koaliční smlouva zanikne, pokud dotyčný z kabinetu sám neodejde.