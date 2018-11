Babiš mladší: Otec lže, chci vypovídat o únosu. Pomozte mi

Policie už na twitteru oznámila, že informace z e-mailu ověřuje, je v kontaktu se státním zastupitelstvím a je připravena provést s autorem e-mailu "neodkladné úkony dle zákona". Příspěvek retweetoval i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

"Teď čtu v novinách, že můj otec řekl, že musím být pod 'neustálým dozorem' vzhledem k mé pseudonemoci, které se říká schizofrenie. Tím překročil červenou čáru, protože to je lež a sahá to a dotýká se to mé osobní svobody. Nejsem vůbec pod 'dozorem' ve Švýcarsku, ale volný," napsal.

Přečetl si také, že policie znovu otevřela jeho údajný únos na poloostrov Krym. "Přeji si být telefonicky v kontaktu s policií ČR vyšetřující můj případ z Ukrajiny a Ruska," citoval web Seznam zprávy dopis, který přišel z adresy Babiše juniora.

Andrej Babiš mladší nyní žije s matkou ve Švýcarsku. Policie jej chce vyslechnout coby klíčovou postavu kauzy Čapí hnízdo, v níž je kvůli údajnému dotačnímu podvodu obviněn on, jeho otec i další členové premiérovy rodiny. Redakce Seznam Zprávy uvedla, že dopis předává státnímu zastupitelství, které dozoruje obnovené vyšetřování zmizení Babišova syna na Krym loni v září.

Případ začal poté, co reportéři Seznam Zprávy zveřejnili rozhovor s Babišem mladším. V něm prohlásil, že jej spolupracovníci jeho otce drželi na Krymu, aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo. K farmě prý podepisoval nějaké dokumenty, ale nevěděl, co podepisuje. Na Krym ho odvezl manžel jeho psychiatričky Petr Protopopov. V rozhovoru pro dnešní Právo Protopovov uvedl, že byl od léta 2015 asistentem Babišova syna a do Ruska a na Krym ho odvezl loni v září kvůli tlaku médií po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo. V listopadu se na Krym vrátili. Jejich cestu dokumentuje řada fotografií a věděli o ní i příbuzní, uvedl Protopopov.

Babiš mladší ale reportérům řekl, že se Protopopova bál, a proto oznámil české policii, že byl unesen.

Předseda vlády dnes na facebooku poděkoval manželům Protopopovým za péči o svého syna trpícího schizofrenií. "Můj syn měl to štěstí, že i přes velmi vážnou duševní nemoc měl kamaráda, který se o něj staral jako o bratra. Kéž by všichni nemocní měli někoho takto hodného a oddaného, kdo jim věnuje svůj čas, pozornost a péči," napsal premiér.

