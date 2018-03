Babiš odmítá, že tlačil na odchod šéfa GIBS, ten chce před poslance

Premiér v demisi Andrej Babiš ve čtvrtek ve sněmovně řekl, že odvolání ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína nenavrhoval. Murín žádá o to, aby mohl promluvit před sněmovním bezpečnostním výborem a komisí pro kontrolu GIBS.

Babiše ve sněmovně interpeloval šéf Pirátů Ivan Bartoš. GIBS vyšetřuje trestnou činnost policistů, celníků nebo dozorců. V úterý informovala, že premiér Babiš vyzval ředitele Murína, aby sám rezignoval.

Babiš podle inspekce řekl, že vhodným termínem rezignace by byl konec února, což by se obešlo bez dalších skandálů. "Žádné odvolání jsem nenavrhoval," prohlásil dnes při sněmovních interpelacích Babiš, Zdůraznil také, že nikomu nevyhrožoval.

Premiér zopakoval, že má pochyby o Murínově morální a profesní integritě. Zdůvodnil to dokumenty z olomouckého vrchního státního zastupitelství, které ale nemůže zveřejnit. Poukazoval na to, že byl šéf GIBS podle médií vyslýchán v kauze Beretta, která se týká úniků informací z vyšetřování.

V posledních dnech provádí ministerstvo financí kontrolu hospodaření GIBS. Předseda hnutí ANO Babiš dnes potvrdil, že sám požádal ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO), aby na inspekci kontrolu poslala. Murín podle premiéra podvedl vládu, když údajně část peněz schválených na nové příslušníky loni použil na odměny.

Murín rezignovat odmítá a zůstává ve funkci, protože si není vědom pochybení. Vyplývá to z vyjádření, které dnes na webu zveřejnil mluvčí GIBS Ivo Mitáček. "Ředitel GIBS nebyl nikdy kázeňsky trestán a nebylo s ním ani žádné kázeňské řízení do dnešního dne zahájeno," uvedl Mitáček. Dodal, že dokumenty, o nichž Babiš hovořil, zná Murín jen zprostředkovaně.

V pátek bude sněmovna volit předsedu komise pro kontrolu GIBS. O funkci se ucházejí Zuzana Majerová Zahradníková (ODS), Mikuláš Ferjenčík (Piráti) a Zdeněk Ondráček (KSČM). Komunisté trvají na Ondráčkovi navzdory tomu, že Sněmovna ho v prosinci ani lednu předsedou komise nezvolila, ačkoli byl tehdy jediným kandidátem.

Česko vypovědělo memorandum o těžbě lithia

Interpelován byl také ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner. Ten informoval, že australské společnosti European Metals Holdings poslal výpověď memoranda o těžbě lithia u Cínovce. "Tímto krokem jsem chtěl definitivně ukončit různé dezinterpretace a spekulace, které se objevovaly různě nakonec i v médiích," uvedl Hüner.

Memorandum o porozumění krátce před loňskými volbami s EMH podepsal tehdejší ministr Jiří Havlíček (ČSSD). Dokument se stal terčem kritiky zejména od hnutí ANO a komunistů. Premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš ho několikrát označil za nesmyslné a neplatné. V týdnu před podzimními volbami se kvůli memorandu mimořádně sešli tehdejší poslanci. Přijali usnesení, ve kterém požádali vládu, aby jeho platnost zrušila.

Podle informací ČTK chystá ministerstvo průmyslu a obchodu dokument, který by měl být doplněním platné surovinové politiky státu v oblasti nerostných surovin. Mimo jiné má počítat s tím, že povolení k průzkumu u strategických surovin by musela schválit vláda. U lithia vydalo ministerstvo životního prostředí v roce 2010 licenci firmě Geomet, který je dceřinou společností EMH.

Pelikán se rozhoduje, jestli Nikulina vydá do USA nebo Ruska

Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO) rozhodne o tom, zda vydá údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států, nebo do Ruska hlavně podle závažnosti trestných činů. Přihlédne například i k tomu, která ze zemí o extradici aktivně žádala a která tak učinila později. Řekl to dnes při sněmovních interpelacích na dotaz Miroslavy Němcové z ODS. USA Nikulina viní z rozsáhlého hackerského útoku, Rusko z internetové krádeže v řádu desítek tisíc korun.

Pelikán ve Sněmovně potvrdil, že prezident Miloš Zeman ho žádal o to, aby byl Nikulin vydán do Ruska. "Žádal mě opakovaně a, řekněme, důrazně. Já jsem si to vyslechl a seznámil jsem prezidenta se svým stanoviskem, které tu nebudu rozvádět," uvedl Pelikán.

Zemanovy žádosti ale nepokládá, jak uvedl, za nátlak. Na pozdější dotaz Věry Kovářové (STAN) ministr spravedlnosti potvrdil také to, že s ním o Nikulinovi mluvil i prezidentův kancléř Vratislav Mynář. Pelikán uvedl, že nedovede posoudit, zda tak činil z přímého pověření prezidenta, nebo ne.

Zadržení kurdského politika nechá ministr prověřit

"Ještě jsem tento případ nechal zrevidovat inspekčními orgány," uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar na dotaz lidoveckého poslance Marka Výborného. Ten se pozastavoval nad tím, že kurdský politik Sálih Muslim byl zadržen v Česku, nikoli v dalších západoevropských zemích, kde také pobýval.

Muslim byl podle Metnara zadržen na základě předběžného souhlasu se zadržením, který vydalo Městské státní zastupitelství v Praze. Tomu byla předložena žádost o zatčení a vydání, kterou zaslala turecká policie české policii. Muslim byl hledán na základě mezinárodního zatýkacího rozkazu z 25. května loňského roku, který vydal nejvyšší trestní soud v Ankaře, popisoval ministr. Pro zadržení byl podle něj důležitý zatýkací rozkaz, ne způsob jeho předání.

Sedmašedesátiletý syrský Kurd Muslim byl v Praze zadržen po čtyři dny, v úterý ho pražský městský soud propustil na svobodu. Turecko muže považuje za teroristu, zatímco podle Kurdů je Muslim hrdinou v boji proti samozvanému Islámskému státu. Soudce přijal Muslimův slib, že nevycestuje z Evropské unie a bude docházet k soudním jednáním.