ČSSD chce finance nebo vnitro, ANO pět ministerstev nepustí

Předseda ČSSD Jan Hamáček v úterý uvedl, že ČSSD má problém s tím, aby vládu vedl trestně stíhaný člověk. ANO ale podle něj trvá na tom, aby v čele kabinetu stál Babiš, a odmítlo i možnost, aby vláda byla bez předsedů obou koaličních stran.

ČSSD proto žádá garanci, že Babiš v čele vlády nebude mít vliv na vyšetřování svého obvinění z podvodu. Za předpokladu, že by ČSSD měla o takovém projektu uvažovat, bude požadovat buď řízení ministerstva vnitra, nebo ministerstva financí, dodal Hamáček.

Na dotaz, jak se staví k požadavku ČSSD, Babiš dnes pouze uvedl, že o tom bude jednat se sociální demokracií. Za absurdní však pokládá tvrzení, že by byla z jeho strany snaha něco ovlivňovat. "Je to politická objednávka, a kdybych nebyl v politice, tak by to samozřejmě nebylo na stole. Takže někdo si to objednal a teď se s tím stále argumentuje," řekl o své kauze.

"Tvrzení, že my bychom chtěli něco ovlivňovat je absurdní, protože tím pádem chce asi někdo říct, že to v minulosti asi ovlivňoval. To určitě není debata pro nás," dodal premiér.

Potvrdil, že spornými body při jednáních s ČSSD o vládě zůstávají daně a proplácení prvních dnů nemocenské. V otázce daní má ANO podle něj konstantní postoj a nechce je zvyšovat, ale spíš snižovat. Nevyřešeno podle něj zůstává sedm ze 17 sporných bodů.