Babiš: Piráti museli být pod vlivem drog. Opozice mluví o černém dni

Hlasování o nedůvěře vládě vzbudilo mezi politiky bouřlivé reakce. Zatímco premiér Andrej Babiš znovu zopakoval slova o kampani, lžích a nemocném synovi, opoziční poslanci mluví o "černém pátku". Podle některých je to ale krok k předčasným volbám.

Babiš se na tiskové konferenci pustil především do poslanců České pirátské strany. "Šlo hlavně o to, aby opozice měla možnost mě urážet, ponižovat a musím říct, že v tom vynikali Piráti. Měl jsem pocit, že některá vystoupení byla pod vlivem drog, jinak si to neumím vysvětlit," prohlásil premiér.

Další skupinu kritiků označil za "kandidáty na předsedu KDU-ČSL". Babiš zároveň poděkoval voličům za podporu, údajně mu v posledních dnech přišly tisíce zpráv. "Naši lidi nejsou hloupí. (...) Bylo to mimořádně nechutné, ale nemám k tomu co říct, všichni jsme věděli, že to neprojde," uvedl.

Ve vztahu vládních ANO a ČSSD se podle Babiše nic nezměnilo. S tím souhlasil i předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. "Je evidentní, že okolnosti kolem premiéra tuto vládu zatěžují. My jsme se rozhodli to zdůraznit tím, že se hlasování nezúčastníme. Výsledek byl očekávaný," sdělil Hamáček.

Opozice používá ostřejší vyjádření. "Předseda vlády si udržel funkci, ale ne důvěru většiny Poslanecké sněmovny," řekl předseda ODS Petr Fiala. Problém kolem Babiše podle něj přetrvává a vládní koalice ho nevyřešila, jen odsunula.

Fiala také uvedl, že kvůli neúčasti vládní ČSSD při hlasování může nastat pnutí mezi koaličními stranami. "Nedovedu si představit, že by vláda po takovém hlasování o nedůvěře s premiérem, který má všechny tyto problémy, mohla vydržet celé volební období," řekl. Pokud vládní strany budou chtít rozpustit Sněmovnu, ODS je podle Fialy připravena je podpořit.

Piráti uvedli, že udělali vše pro vyslovení nedůvěry vládě. Podle nich se ukázalo, že většina poslanců, kteří se nebojí hlasovat, Babišově vládě nevěří. Problémy kabinetu podle Pirátů budou pokračovat, strana mezi ně řadí nejen Babišovo stíhání, ale také údajný střet zájmů premiéra v případě zemědělských dotací nebo neplnění programového prohlášen vlády.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek řekl, že v Česku pokračuje marasmus, který zemi poškozuje v zahraničí. Lidovci podle něj budou dál upozorňovat na problém trestně stíhaného premiéra, který podle nich vyvolává obavy z ovlivňování vyšetřování a ohrožuje principy právního státu.

Podle TOP 09 převzaly KSČM a ČSSD odpovědnost za to, že Česko má trestně stíhaného premiéra, který maří vyšetřování vlastní kauzy. "Hrozí, že tato kauza nebude řádně vyšetřena a principy právního státu budou pošlapávány," řekl předseda strany Jiří Pospíšil.

Podle STAN problém trestně stíhaného premiéra i po hlasování o nedůvěře trvá a nadále poškozuje Česko v očích zahraničních spojenců. Místopředseda hnutí Vít Rakušan také upozornil na neúčast vládní ČSSD na hlasování.

"Dnes ukázalo, že KSČM je pevnější součástí vládního projektu Andreje Babiše než sociální demokracie," řekl. Podle něj je smutné, jak se ČSSD vyvíjí, když se nebyla schopná dohodnout ani na podpoře vlastní vlády, ani na jejím odmítnutí.