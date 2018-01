Zemanovi pogratuloval i premiér Babiš: "Těším se na spolupráci!"

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš prohlásil, že se těší na spolupráci s prezidentem Milošem Zemanem, na tiskové konferenci zároveň důrazně popřel, že by vznikalo nějaké užší mocenské pouto mezi ním a nově zvolenou hlavou státu. "Žádný mocenský pakt nikdy neexistoval," prohlásil.

Gratuluju Miloi Zemanovi ke znovuzvolen Vil jsem, e kampa zaloen na tocch na nj nebude spn a jsem rd, e jsem se nemlil. — Andrej Babi (@AndrejBabis) 27. ledna 2018

Premiér ale zároveň přiznal, že i jemu po znovuzvolení prezidenta přicházeli gratulace, jako kdyby sám kandidoval. Lidé tak měli vyjadřovat podporu jemu i hnutí ANO. Drahoše pak kritizoval za to, že byl rozhodnutý nedosadit ho do funkce předsedy vlády, aniž by si zjistil více o "vymyšlené a politické" kauze, kvůli které ho stíhá policie.

Nyní Babiš považuje za nejdůležitější sestavit co nejrychleji vládu, která získá důvěru. "Potřebujeme stabilní vládu na čtyři roky, abychom mohli pracovat a ne diskutovat, kdo tam bude," sdělil.

Prezident Miloš Zeman už dříve prohlásil, že jeho zvolení znamená, že nebude "vydírat" předsedu hnutí ANO Andreje Babiše příliš krátkým termínem pro jmenování jeho vlády. Před volbami řekl, že v případě svého zvolení bude po Babišovi požadovat podpisy 101 poslanců, kteří kabinet podpoří, v případě prohry Babišovu vládu jmenuje bez splnění této podmínky.

"Protože jsme byl znovu zvolen, nevidím důvod, proč bych měl vydírat Andreje Babiše příliš krátkým termínem pro jmenování jeho vlády," řekl Zeman. A Babiš to ocenil. "Budeme mít víc času. Teď čekáme, kdo bude ve vedení ČSSD a budeme vyjednávat dál tam, kde to má smysl," pronesl premiér.