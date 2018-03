Babiš rozčílil případné partnery do vlády. Politolog: Dělá to schválně

Andrej Babiš slavil, když jeho hnutí vyhrálo volby. Ani po čtyřech měsících ale není k sestavení vlády s důvěrou o moc blíž než tehdy. Za posledních několik dní si předseda hnutí ANO dokázal naštvat všechny strany, se kterými v debatě o podpoře postoupil nejdále.

Naposledy zvedl mandle bývalému koaličnímu partnerovi ČSSD, kterého namíchlo, když prohlásil, že chce oslovit jeho politického rivala občanské demokraty. "Nemá smysl, aby současně jednal o vytvoření středolevé vlády se sociální demokracií. My ta jednání můžeme ukončit," prohlásil předseda ČSSD Jan Hamáček.

"To není žádná nabídka, to je snad taková legrace. Já jsem to spíš chápal jako takovou výhrůžku ČSSD, se kterou skutečně o vládě Andrej Babiš jedná," popřel předseda ODS Petr Fiala, že by o vládě vyjednával. "Já jsem jen chtěl, aby bylo jasno, že ODS nechce vyjednávat," snažil se ČSSD uklidnit i Babiš.

Intenzivní námluvy o případné podpoře dlouhodobě vedlo hnutí ANO s komunisty. Jenže i ty si minulý týden Babiš naštval, když se rozhodl, že nechce bývalého esenbáka Ondráčka v čele komise pro GIBS.

"Je pravda, že v KSČM bylo rozčarování nad tím postupem, protože KSČM neobrací o 180 stupňů svá rozhodnutí během dvou, tří dnů," sdělil předseda komunistů Vojtěch Filip. "My máme jednání s ČSSD a KSČM a SPD ve čtvrtek. Tak uvidíme, jestli se vzdalujeme," doplnil Babiš.

Podle některých politologů by mohlo být současné chování hnutí ANO cílenou taktikou. "Když už to skoro vypadá, že by mohl sehnat tu potřebnou většinu s jinými stranami, tak uhne zase opět. Já myslím, že mu to vládnutí v demisi jaksi vyhovuje," hodnotí politolog Jiří Pehe.

Současný stav by mohl trvat až do letních prázdnin. Pak už prý prezident nebude k premiérovi v demisi tak shovívavý.