Babiš se ráno sešel s šéfy ČEZ. Řeší nový blok jaderné elektrárny

Účastníci schůzky při příchodu na ministerstvo jednání nechtěli komentovat.

Za ČEZ se schůzky účastní generální ředitel Daniel Beneš, místopředsedové představenstva Martin Novák a Tomáš Pleskač a člen představenstva Pavel Cyrani. Přítomen je také bývalý ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Ivo Kouklík, který dříve pracoval i pro ruskou státní společnost Rosatom. Právě Rosatom je jedním ze zájemců o stavbu nového tuzemského bloku..

Celkem se o stavbu jaderného bloku v Česku podle dřívějších informací zajímá šest společností. Vedle Rosatomu jde o francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a americký Westinghouse. Babiš v nedávném rozhovoru s agenturou Reuters uvedl, že chce, aby rozhodnutí o financování nového jaderného bloku v elektrárně Dukovany, která patří firmě ČEZ, padlo do konce letošního roku.

Agentura tehdy uvedla, že ČEZ odmítá investovat do nových elektráren bez určité formy státní podpory. Minoritní akcionáři společnosti se navíc bojí toho, že pokud by výstavbu nového bloku platil ČEZ, poškodil by je pokles ceny akcií firmy. ČEZ proto navrhl svoji transformaci, která by znamenala, že by se jaderné a konvenční zdroje oddělily od distribuce a takzvané nové energetiky. Tradiční zdroje jako uhlí a jaderná energie by zůstaly v rukách státu.

ČEZ, ve kterém drží 70 procent stát, provozuje dvě jaderné elektrárny, v Dukovanech a Temelíně. Obě se na celkové spotřebě elektřiny v Česku podílejí ze 38 procent.

Podle Babiše je ČEZ dostatečně velký na to, aby mohl postavit nové jaderné reaktory bez toho, aby byl rozdělen. V rozhovoru s Reuters zopakoval návrh, podle kterého by stavbu nového bloku měla zajistit dceřiná společnost ČEZ. Postup by měl být následující: zhodnocení aktiv Dukovan, jejich vložení do dceřiné společnosti, zahájení tendru na poskytovatele technologie, financování a možné vytvoření společného podniku. A stát by mohl být ručitel, pokud by se objevily problémy. Tým expertů by pak měl posoudit možnost, že by stát koupil divizi ČEZ, která by stavěla elektrárnu.