Babiš se setkal s představiteli EU. Řešili brexit, migraci a zimní čas

Na unijních summitech prý není dost času na pořádnou diskuzi, a tak si premiér Andrej Babiš na otočku zaletěl za nejvyššími představiteli Evropské unie mimo běžná zasedání. V sídle Evropské komise se sešel s Jean-Claudem Junckerem a Donaldem Tuskem – a podle očekávání se mluvilo hlavně o migraci.

Před svou zahraniční cestou do Maroka, kde bude vyjednávat o možnostech zmírnění uprchlické krize, chtěl Babiš představit svou vizi, jak zastavit nelegální migraci.

Jeho plán spočívá v ekonomické pomoci africkým zemím, odkud migranti na evropský kontinent nejčastěji přicházejí. Unie jako celek by do projektu spolupráce s Afrikou mohla investovat v přepočtu okolo jednoho bilionu sta miliard korun. "My chceme mít s Afrikou vztahy partnerské, aby to nebylo jen o tom, že oni od nás dostávají nějaké dary. Je to o ekonomické spolupráci," řekl Andrej Babiš.

Rozhodnutí české vlády nepřipojit se ke globálnímu paktu o migraci, prý Juncker Babišovi nevytknul. Pomoct při řešení krize chce premiér např. stavěním školských zařízení pro sirotky ve válkou zmítané Sýrii nebo účastí na obnově země.

Diskutovalo se i o předběžné dohodě o brexitu, o níž budou členské státy unie na mimořádném summitu jednat 25. listopadu. Kvůli jejímu znění včera rezignovalo několik britských ministrů. "Doufám, že britská premiérka to ustojí a že se naplní dohoda, aby nedošlo k tvrdému a divokému brexitu," vyjádřil se Babiš. Se zněním dohody je prý Babiš stejně jako ostatní unijní představitelé spokojený.