Zeman a Babiš se sešli v luxusní restauraci. Řešili vládu i jídlo

Premiér v demisi Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman se setkali v luxusní restauraci v Průhonicích u Prahy.

Večeře trvala zhruba dvě hodiny a podle Andreje Babiše šlo především o společenské setkání, na kterém spolu s prezidentem Zemanem diskutoval o politických jednáních v souvislosti s druhým pokusem o sestavení vlády, která oba v příštích dnech povedou.

Zatímco prezident Miloš Zeman s novináři nemluvil, Babiš setkání s nimi neodmítla ukázal se v dobré náladě.

"Tak my jsme se bavili o jídle, tak trošku i té politiky no, ale víceméně byla to společenská záležitost," uvedl Babiš pro TV NOVA.

Na večeři se prý dozvěděl, že se k prezidentovi Zemanovi ohlásili na tento týden šéf komunistů Vojtěch Filip a předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Ti už v minulosti připustili, že by za určitých okolností mohli podpořit Babišovu vládu.

On sám prý prezidenta informoval o tom, že se ve středu sejde s předsedou ODS Petrem Fialou, tématem jejich setkání by měly být evropské záležitosti.

Koncem týdne ho prý čeká schůzka se zástupci Starostů. O sjezdu ČSSD, na kterém byl zvolen předsedou Jan Hamáček prý příliš nemluvili. Podle Babiše byl ale Zeman s výsledkem spokojený.

"Myslím si, že čssd dobře ví, že hnutí rozhodlo o tom, že já jsem jediný kandidát na premiéra a samozřejmě já se spojím s panem Hamáčkem a dáme si nějakou schůzku," doplnil.