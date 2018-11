ANKETA: Bylo natočení Babiše mladšího etické? HLASUJTE

Redaktoři Seznamu Sabina Slonková a Jiří Kubík Babišova syna vypátrali a skrytou kamerou s ním udělali rozhovor. Právě tato metoda rozpoutala bouřlivou diskuzi o tom, jestli reportéři postupovali eticky a v souladu se zákony.

Babiš v několika projevech označil takové chování za hyenismus. "Ti novináři zneužili nevinného člověka. On samozřejmě nevěděl, že ho někdo natáčí, ani moje bývalá manželka to nevěděla," prohlásil premiér. Nelíbí se mu také to, že novináři přišli bez ohlášení.

Skrytá kamera rozčílila také ministra životního prostředí za ANO Richarda Brabce. "Působil na vás, že by dobrovolně poskytoval nějaké interview? Líbilo by se vám, kdyby za vaším dítětem takhle někdo přišel a využil jeho stavu? Za sebe můžu říct, že bych to řešil chlapsky, jestli mi rozumíte," uvedl na tiskové konferenci.

Redakce Seznamu se ale brání, že reportáž konzultovala s právníky a ti jasně vyhodnotili, že postup byl v souladu se zákonem. "Zdravotní stav pana AB je pro posuzování oprávněnosti pořízení záznamu irelevantní. Není ani důvod jej brát v úvahu při posuzování legálnosti zveřejnění záznamu," uvedla redakce na facebooku.

Podle Seznamu byla reportáž i etická. Babiš mladší i jeho matka prý věděli, že mluví s novináři, protože to Slonková s Kubíkem několikrát zdůraznili. Premiérův syn si prý byl plně vědom, co dělá. "Následně s Andrejem Babišem ml. komunikovali i po e-mailu a předem mu dali vědět, že z rozhovoru vznikne reportáž," stojí v prohlášení.

Rozhovor s Babišem ml. vyšel na portálu Seznam Zprávy v pondělí večer. Redaktoři vypátrali Andreje Babiše mladšího ve Švýcarsku, kde žije se svou matkou. V rozhovoru tvrdil, že ho premiérovi spolupracovníci měli unést a odvézt na Krym, kde ho údajně drželi.

Babiš junior také prohlásil, že v souvislosti s Čapím hnízdem "něco podepisoval, ale nevěděl co." Babiš reagoval prohlášením, že je jeho syn psychicky nemocný a údajný únos už prověřovala česká policie. Ta už dříve uvedla, že případ znovu otevře.

Podívejte se na Babišovo prohlášení: