Babišova kytice opět terčem útoku. Je u ní nelichotivý vzkaz

Ještě to není tak dávno, co dvojice aktivistů vyhodila květiny politiků do odpadkového koše. Incident se stal při výročí 17. listopadu v Praze na Národní třídě. Ve středu došlo k podobné události u pamětní desky Jana Palacha. Někdo totiž na kytici od Andreje Babiše nalepil pro premiéra nelichotivý vzkaz.