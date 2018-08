Babišová prozradila, na co ji sbalil manžel: Chtělo se mi zvracet!

Jejího manžela Andreje Babiše vídáme v televizi takřka každý den, o ní toho ale lidé moc neví. Monika Babišová poskytla televizi Nova první velký rozhovor bez svého muže. A prozradila na sebe i hodně osobní věci.

Moniku na veřejnosti lidé vídají vždy perfektně upravenou, za dokonalý vzhled ale vděčí jen sama sobě. Žádného stylistu si neplatí, chodí jen ke kadeřníkovi a na manikúru. "Odmalinka miluji módu, na základní škole jsem si navrhovala a šila oblečení, s maminkou jsme kupovaly módní časopisy. Jezdím na přehlídky, ale nepodléhám módním trendům. Jsou věci, které se mi nelíbí," přiznala.

Že je veřejně známou osobností, si už zvykla, přesto jí vadí, že ji na každém kroku musí doprovázet bodyguardi. "Je hrozné být neustále pod dozorem, to je jedna z věcí, které mi hodně vadí. Člověk, který to nezažil, si to nedokáže představit. I když jsou naši bodyguardi skutečně skvělí, je to totální ztráta soukromí," řekla s tím, že zasahovat naštěstí ještě nemuseli.

Od samého začátku prý byla proti tomu, aby její manžel vstoupil do politiky. Nemají teď na sebe téměř žádný čas. "Večer většinou pracuje nebo je na mobilu a odpovídá na emaily a smsky, prohodíme spolu jen pár vět," postěžovala si.

A na co ji manžel vlastně sbalil? "Zaujalo mě jeho vystupování, byl sebevědomý, ale ne zase nějaký playboy, muž v nejlepších letech, tehdy mu bylo 40. Byl businessman, na úrovni, byl na mě příjemný. Chytrý, inteligentní člověk," vzpomínala.

Podělila se také o veselou historku hned z první večeře, na kterou ji Andrej vzal. "Byli jsme s Praze a on mi sám objednal jídlo - byli to šneci a krevetový koktejl. Pro mě, holku z maloměsta, to byl šok, nic jsem nejedla, myslela jsem, že se pozvracím. Chtěl zapůsobit, ale nepovedlo se to," smála se Monika.

Na svého manžela práskla i některé jeho zlozvyky. Hodně ji vytáčí, že za sebou nezavírá dveře, a to téměř po celém domě. A zdědily to po něm také děti. Zároveň prozradila, že Andrej je malinko žárlivý. "Není to ale žádný extrém. Znám muže, kteří jsou daleko žárlivější, tady je to v mezích," popsala.

Kromě zlozvyků zdědily děti po rodičích některé vlastnosti. "Frederik zdědil po tatínkovi urputnost, když něco chce, zakousne se do toho. Po mně je veselý a uvolněný. Vivien je po tátovi introvert, i když se to nezdá, než se dal do politiky, tak jím byl. Nemá moc ráda nové lidi, pomalu si na ně zvyká," vypočítala Monika.

Na děti je ale prý Monika téměř sama, manžel totiž často není doma. Platí tedy za tu přísnější. I manžel si ale umí sjednat pořádek. "Když přijde domů a něco se mu nelíbí, dokáže děti srovnat takovým způsobem, kterým já bych to nikdy neřešila. Když se naštve, je v tom okamžiku hodně přísný," prozradila.

I když mnoho společného času nemají, přesto se snaží alespoň jedou týdně večeřet všichni pohromadě. "Vařím já, ale nejsem úplně nejlepší kuchařka, snažím se tomu vyhýbat. Dcera ráda peče, ale dost často si objednáváme jídlo z restaurace," zakončila Babišová.

