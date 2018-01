Vláda schválila demisi i novely! Více lidem chce odpouštět dluhy

Na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš oznámil schválení demise vlády. Kabinet totiž nedostal ve sněmovně důvěru, hlasovalo pro ni pouze 78 poslanců z řad hnutí ANO. Babiš zároveň řekl, že Zemana požádal o termín, kdy mu demisi oficiálně předá. S prezidentem se chce sejít osobně.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček ČTK potvrdil, že prezident přijme demisi do konce pracovního týdne. Podrobnosti Hrad domlouvá. Vicepremiér Richard Brabec (ANO) předpokládá, že schůzka se uskuteční ve středu, nebo ve čtvrtek.

Očekává se, že Miloš Zeman Babiše pověří skládáním nového kabinetu. Jednání s parlamentními stranami by měla začít dnes. Zeman avizoval, že Babiše tentokrát premiérem jmenuje, až získá podporu většiny Sněmovny a dá vyjednávacím stranám více času na domluvu.

"Budeme jednat, jak jsem zaznamenal v médiích, v ČSSD to vypadá, že s námi chtějí jednat," uvedl Babiš. Vyjednavači ANO podle něj vyslechnou podmínky, které si sociální demokraté kladou, a jejich vyjádření k programovému prohlášení vlády. ČSSD má pro vstup do vlády hned několik podmínek, mimo jiné požaduje, aby v kabinetu nebyl nikdo trestně stíhaný.

Podle vicepremiéra Richarda Brabce vláda neprobírala, jak bude vládnout v demisi. Návrhy zákonů podle něj bude dál posouvat do legislativního procesu. "Země by neměla být bez vlády ani minutu," uvedl Brabec s tím, že osobně chce jako ministr životního prostředí předkládat i materiály s dlouhodobějším významem.

Schválené zákony

Vláda se sešla už v půl sedmé ráno a program měla opravdu nabitý. Do legislativního procesu vrátila normy o soudních znalcích, o soudních tlumočnících i insolvenční zákon, který má zmírnit podmínky oddlužení. Schválila soubor návrhů, které ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) nestihl prosadit v době mandátu předchozí Sněmovny. Nyní je může začít projednávat dolní komora v novém složení.

Novela insolvenčního zákona má zpřístupnit institut oddlužení širšímu okruhu dlužníků. Do procesu oddlužení by podle ní mohli vstoupit dlužníci v podstatě bez ohledu na výši svých závazků. Proces by trval tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených dluhů. Předloha by odstranila nynější vstupní podmínku, podle níž musí být dlužník schopen uhradit během pěti let aspoň 30 procent svých dluhů. Hranice by nebyla stanovena.



Jedním ze schválených rozhodnutí je i to, že se Česká republika nepřidá k žalobě proti limitům znečištění ovzduší, které odsouhlasila Evropská unie v loňském roce. Úřad tvrdil, že se jeví jako vhodné se k žalobě přidat jako vedlejší účastník na straně Polska. Záměr kritizovaly ekologické organizace. Aktivisté Greenpeace kvůli tomu v úterý vylezli na balkon MPO, ze kterého spustili transparent s nápisem: Ministerstvo uhlí a smogu (psali jsme zde).

Cílem dalšího předkládaného návrhu, zákona o znalcích, je zkvalitnění jejich práce. Pro nové uchazeče zavádí zákon vstupní odborné zkoušky, u stávajících znalců chce přezkoumávat jejich posudky. Zvyšuje také odměny za posudky a zpřísňuje požadavky na znalecké ústavy. Definuje i odpovědnost znalců za škodu a ukládá jim povinné pojištění.

Vláda schválila také novelu insolvenčního zákona, více v reportáži:

Kabinet navzdory doporučení svých legislativců neodmítl návrh ústavního zákona poslanců hnutí SPD, který má zavést obecné referendum. Podle výsledků jednání kabinetu, zaujali ministři k návrhu neutrální postoj. Legislativci přitom v doporučení psali, že referendum v podobě SPD je v rozporu s principy zastupitelské demokracie.

Legislativci upozorňovali, že pokud by bylo všelidové hlasování navrhované hnutím Tomia Okamury zavedeno, o zásadních záležitostech by navíc mohla rozhodovat výrazná menšina voličů. O předloze SPD rozhodnou zákonodárci. Protože se jedná o ústavní zákon, v obou parlamentních komorách by musel získat nejméně třípětinovou podporu.

Pozměněný jednací řád



Vláda schválila i nový jednací řád pro své vlastní fungování a zasedání. Novelu po jejím předložení do připomínkového řízení kritizovaly některé politické strany. Vadilo jim zejména zvažované zrušení záznamu o tom, jak o návrzích hlasovali jednotliví ministři. Ustanovení, které by podle kritiků znemožnilo určit osoby odpovědné za kroky vlády, z konečného návrhu zmizelo.

Podle ministerstva spravedlnosti je hlavním účelem změn zefektivnění a zrychlení projednávání materiálů předložených vládě. Kabinet by se měl podle návrhu novým jednacím řádem řídit od začátku února.

Babiš nejenže nezískal důvěru pro svou vládu, výbor navíc v úterý doporučil vydat jeho i Faltýnka policii. Více v reportáži: