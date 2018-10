Babišovi ministři nemakají! Zákonů prosadili rekordně málo

Od prosince, kdy Babiš sestavil svou první vládu, prošlo legislativním procesem 184 návrhů zákonů. Třicet z nich ústavní činitelé zamítli nebo vůbec neřešili, dalším třiceti se podařilo dostat přes složitý proces a byly schválené. Z těchto třiceti zákonů samotná vláda navrhla pouze třináct.

Zbylých 124 navrhovaných zákonů se stále řeší - některé z nich jsou v rozhodovacím procesu už od prosince 2017, spousta z nich je už několik měsíců pořád pouze v prvním čtení.

Pro porovnání - Sobotkova vláda v prvním roce prosadila 80 zákonů. Během prvního roku Nečasovy vlády prošlo 123 zákonů minimálně prvním čtením, přičemž přijato jich bylo 61 - to znamená téměř 50 %. Babišova vláda za necelý rok prosadila pouze 16 % navrhovaných zákonů.

Při srovnávání je třeba vzít v úvahu, že až do července vládla první Babišova vláda v demisi, protože nezískala důveru Poslanecké sněmovny. Druhá vláda složená z poslanců ANO a ČSSD získala důvěru 12. července.

Mezi přijatými zákony jsou například takové zákony jako ochrana ovzduší, vodní zákon nebo zákon o hornické činnosti, zatímco některá palčivá témata si dávají pořádně na čas. O napjatou atmosféru ve vládě se postaral zejména návrh na zrušení karenční doby, který by zaměstnancům zajistil proplácení nemocenské už od prvního dne.

Skupina poslanců v čele s Kateřinou Valachovou (ČSSD) návrh předložila v únoru jako prioritní téma. ČSSD na schválení tohoto zákona neústupně trvala a přestože jí to hnutí ANO při koaličním vyjednávání slíbilo, na začátku září se začalo cukat a uvažovat o pozměnění návrhu. "Zrušení karenční doby bylo podmínkou pro vstup do koalice s hnutím ANO," stála si tvrdě za svým Kateřina Valachová.

Další jednání o zrušení karenční doby by mělo proběhnout na konci října na půdě Poslanecké sněmovny - do Senátu se zákon zatím vůbec nedostal. A není jediný - Senát se tak momentálně ocitá v pozici, kdy nemá v podstatě co řešit, protože se většina projednávaných zákonů zasekla v Poslanecké sněmovně. Zákon o církevních restitucích byl například předložen na konci prosince, do Senátu se ale dodnes nedostal.

S žádostí o vyjádření jsme kontaktovali tiskový odbor předsedy vlády Andreje Babiše. Do současné chvíle se ale nevyjádřil.