Bahenní sopky, unikátní fauna i flóra. SOOS dostal bronz

Nedaleko Chebu leží jedna z nejvýznamnějších národních přírodních rezervací SOOS. Na ploše 260 hektarů můžete obdivovat rašeliniště a minerální slatiniště.

Kouzelné místo uprostřed Chebské pánve vzniklo před 10 tisíci lety, je unikátní svým charakterem, má vlastní mikroklima a ojedinělé druhy rostlin a živočichů. Například tu žije největší pták na českém území - jeřáb popelavý, blatnice skvrnitá a nebo třeba ropucha krátkonohá.

Mokřady, bublající mofety, krajina potažená barevnými solemi, všechny druhy rákosu, komáři - tohle všechno je SOOS. Materiály se tu netěží - ne vždy ale tomu tak bylo. V minulosti se tu vyráběla například koupelová sůl.

V SOOSu mají otevřeno od pondělí do neděle od devíti do 18:30. Dospělí za vstup zaplatí 90, děti 30 korun. A pokud máte tři děti od 7 do15ti let, vyplatí se vám rodinné vstupné za 180 kaček. A parkoviště přímo u vstupu je zdarma, pokud najdete místo.

Prázdninový inspektor dal rezervaci bronzovou medaili.