Balážovi si stavěli vysněný domov. Ten jim pak shořel na prach

Osud se s Katkou příliš nemazlil. Od dětství trpí poruchou sluchu, ale málokdo by si toho všiml. "Měla jsem štěstí na skvělé rodiče, kteří se mi věnovali a vypiplali mě tak, že to skoro nikdo nepozná," prozradila Katka televizi Markíza.

Katka má nyní k dispozici speciální naslouchátko, které jí umožňuje žít úplně normální život. A štěstí se na ni usmálo i v lásce. "Sedm let jsem žila ve Španělsku. Při jedné návštěvě doma jsem poznala Janka, začali jsme si psát. Když jsem se vrátila, už jsme spolu zůstali," svěřila se.

Jako každý mladý pár po svatbě začali řešit společné bydlení. Katky rodiče jim poskytli pozemek a tak si začali stavět svůj sen.

"Rozhodli jsme se stavět z přírodních materiálů. Hodně věcí jsem si postavil sám a byl jsem u každého kroku stavby," přiznal skromně Ján a Katka doplnila, že na domě pracoval, co mu síly stačily.

O to hůř Balážovi nesli ztrátu svého snu. "Zavolali mi, přijel jsem na místo, a co jsem viděl, bylo velmi bolestivé. Ještě teď je to pro mě těžké," svěřil se Ján.

Rodina vlastně vůbec netuší, co se stalo. Z neznámých důvodů dům vzplál a lehl popelem. Podle hasičů začal hořet zevnitř, kde však nebylo nic, co by požár mohlo zapříčinit. Možné je i to, že šlo o cizí zavinění. Balážovi stále čekají na výsledky vyšetřování.

Ať už požár způsobilo cokoliv, vysněný dům to Balážovým nevrátí. Manželé jsou vděčni za každou pomoc v jejich těžké situaci. Především pak Katčiným rodičům, kteří jim poskytli i střechu nad hlavou a zorganizovali pro ně finanční sbírku.

"Když se člověk dostane na úplné dno a myslí si, že už nemůže jít dál, musí se nadechnout a pokračovat. V ten moment se začnou dít zázraky, já tomu věřím," svěřila se Katka.

Rodina boj za svůj sen nevzdává a věří, že tentokrát jim vše vyjde. "Postavím ten dům znovu, ale budu potřebovat pomoc," dodal na závěr s odhodláním Ján.