Služba Balík do ruky nefunguje, pošta za to i tak bere peníze

Lidé si stěžují na službu České pošty Balík do ruky. Zásilku by jim měl doručovatel dopravit až k domovním dveřím. Za to si pošta nechá zaplatit až stovky korun. V praxi to tak často nevypadá. Adresáti sedí doma a čekají na svůj balík. Celý den se pošťák neukáže a večer jim přijde textová zpráva, že adresát nebyl zastižen. Musí pak jít na pobočku a zásilku si vyzvednout. Podobný příběh popsala i jedna žena na facebooku České Pošty.



"Čekala jsem na 20 kg těžký balík celý den doma. Večer mi přišla SMS, že adresát nebyl zastižen. Ve sledovací appce České Pošty, kde se zobrazují "Geografická data z pokusu o doručení" si dokonce doručovatel vymyslel, že balík neúspěšně doručoval v 15:34 na Černokosteleckou 78. Adresa na balíku, tedy adresa, na kterou měl balík přijít, byla Vrátkovská 10," popsala. Těžký balík si pak žena musela odnést domů vlastními silami.

Někteří lidé si kvůli zásilce vezmou i dovolenou. O to je pak horší, když Balík do ruky nepřijde. "Posta je fakt ústav. 15. října mi dorazila SMS, že 16. října mi doručí balík. Vzal jsem si volno a čekám celý den a nic. Proč to jinde funguje, jen u České pošty ne," popsal muž na facebooku.

Podle ceníku České pošty je základní cena za Balík do ruky 128 korun. To se vztahuje na zásilky do dvou kilogramů. Cena se s váhou pak zvyšuje. Za nejtěžší balíky o hmotnosti až 50 kilogramů pak zákazník zaplatí 369 korun.

Zdroj: Česká pošta Ceník za Balík do ruky.



Možnost, jak trochu ušetřit, pokud někomu nechodí balíky pravidelně domů, je objednat si balík rovnou na poštu. Velký rozdíl to ale není.

Zdroj: Česká pošta Ceník za Balík na poštu.



Jakou má přesnou úspěšnost doručení a kolik je to v absolutních počtech odmítla pošta sdělit s ohledem na konkurenci.

I přes stížnosti je podle České Pošty převážná většina zásilek doručena. Největší vliv na kvalitu doručování má prý personální situace, kdy společnosti chybí asi 1400 zaměstnanců. "Česká pošta už v září zahájila náborovou kampaň a do dnešního dne se podařilo uzavřít 4 000 dohod s brigádníky. Dále jsme posílili o několik stovek naši flotilu dodávek," sdělil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Problémy s doručováním se pošta snaží vyřešit i přímo v zázemí. Největší třídírnu balíků v České republice, která se nachází v pražských Malešicích, nechala pošta přestavět. Rovněž zrekonstruovala třídírnu v Ostravě.