Bankovních lupičů v Česku ubývá. Zločin se jim nevyplatí

Bankovních lupičů v Česku ubývá. Potvrzuje to i fakt, že bankovních loupeží třeba v Praze bylo zatím letos nejméně za posledních 14 let. Podle kriminalistů je to stále lepším zabezpečením bankovních ústavů a pošt.

Bankovních přepadení policisté vyšetřují čím dál míň. Lupičům se zkrátka nevyplatí riskovat. "Loupež je pro ně drahá to znamená, že pro malou hotovost si přijde do banky a má za to deset let," vysvětlil kriminalista Jiří Zábrodský.

"Banky investují do zabezpečení svých poboček, banky se snaží na těch pobočkách mít co nejméně peněz," Monika Petrásková, mluvčí České bankovní inspekce.

Podle kriminalistů počet případů rapidně klesá. Zatímco v roce 2005 loupež v bance připadala na každý druhý den, před dvěma lety pachatelé vyloupili už jen dvacet sedm bank, loni 21 a letos zatím šestnáct.

Letošní první a zatím i poslední přepadení pražské banky se odehrálo v dejvické pobočce, ze které si lupič odnesl několik desítek tisíc korun.

Muž přišel do banky v polovině února, ženě za přepážkou položil na stůl papírek se vzkazem: "Dej mi všechny peníze co máš!" spolu se zařízením připomínajícím bombu.

"V devadesátých letech bylo výpalný, byly vymahačky, podpalovali se auta, zabíjelo se. V současné době už ta kriminální činnost není, protože se ti zloději přesouvají spíš do hospodařiny," doplnil Zábrodský.

Banky a poštovní pobočky jsou dnes vybaveny časovými zámky, ostrahou a všude je instalován také třeba tichý alarm. Nemluvě o výbušných barevných kapslích, které ukradené peníze dokážou znehodnotit.