Bára se ostře pustila do Bizona! Kvůli sprše sama sebe odepsala

Fyzicky náročnou soutěž o imunitu vyhrál možná překvapivě nejstarší hráč. Kromě bezpečí na kmenové radě získal Bizon i odměnu - možnost se vysprchovat, umýt vlasy a vyčistit zuby. Navíc si mohl vybrat dva členy kmenu, kteří si hygienickou chvilku užijí s ním.

Bizon zvolil Martinu a Katku, což mu Bára nemohla odpustit. Nedokázala pochopit, že nevybral ji, když s ním o imunitu bojovala nejdéle. A taky mu to vpálila rovnou do obličeje. Bizon raději odešel pro banány, prala se za něj ale Marťa. I ta ale po chvíli nevydržela.

"Aspoň to zkusila, zabojovat kvůli Bizonovi," ocenil Martin v pořadu Jak to vidí Robinsoni. "Je to jeho rozhodnutí. Chápal bych to, kdyby se na ostrově chovala jinak. Ale ona má s každým konflikt a někdo by jí měl dávat sprchu?" ptal se Jarda.

První hádka se přitom strhla už po kmenové radě. Zina nemohla pochopit, že z kola ven musel Martin. A Martina se znovu rozhodla zakročit. Možná nechtěně tak odhalila svou taktiku, když řekla, že klidně vyhodí kamarádku Katku, pokud ji bude považovat za hrozbu.

"Přitom takový kámošky, vypadalo to, že spolu půjdou až do finále," překvapilo Jardu. "Ta Martina ale asi takhle přemejšlela, ona se jí chtěla nakonec zbavit. Ale že si to tam udělali po kmenovce pěkný," smál se Martin se zadostiučiněním.

A vyřazovalo se také na Ostrově vykoupení. Jarda si prý nepřál soutěž, kde bude hlavní roli hrát rovnováha, což se mu přesně nevyplnilo. Na hotel putoval spolu s Ondrou, který spadl z kladiny jako druhý. Vítěz Dominik i Martin pokračují a mají stále šanci vrátit se do hlavní hry.

Martin a Jarda popsali i podmínky na Ostrově vykoupení. S čím měli největší problém? A za co naopak obdivují Dominika?