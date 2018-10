Bavorsko volí nové vedení. Čeká se propad CSU a vzestup AfD

Obyvatelé Bavorska dnes rozhodují v zemských volbách. Vyhrát by měla Křesťanskosociální unie (CSU), která ale nejspíš výrazně oslabí, ztratí většinu v parlamentu a bude muset hledat koaličního partnera. Posílí naopak zřejmě Zelení, kteří se mohou stát druhou nejsilnější stranou. Do zemského sněmu by měla poprvé vkročit protestní Alternativa pro Německo (AfD).