Benzín a nafta výrazně zdražily. Ekonom řekl, co bude dál

Benzín a nafta jsou nejdražší od loňského listopadu. Nafta stojí bezmála 30 korun a benzín se blíží k jednatřiceti korunám. Podle některých odborníků je to proto, že světoví těžaři se dohodli na snížení dodávek ropy. Navíc její cena je prý na světových trzích na několikaletých maximech. A ceny pohonných hmot dál porostou.

Začátkem ledna ceny stoupaly po haléřích, od minulého týdne to bylo u benzínu ale skokově o 11 haléřů. "Ropa na světových trzích se ocitá na několikaletých maximech, překonává rekord za rekordem. její nabídka je omezená. Těžaři se dohodli, že budou dodávat méně ropy na trh," řekl TV Nova ekonom Lukáš Kovanda.

Nafta se dostala k hranici třiceti korun, benzín pak nad 30,50. Nad celorepublikový průměr se ale přehouply ceny v některých krajích. Benzín prý ale nebude už dlouho a už vůbec ne skokově zdražovat.

"Pumpaři nebudou už dlouho zdražovat, protože i mezi nimi zuří konkurenční boj, to je jeden faktor. Druhým faktorem je, že koruna bude posilovat i vůči dolaru," vysvětluje ekonom Kovanda.

A jaká je cena v jednotlivých krajích? Nejlevnější naftu natankujete na Pardubicku, za zhruba 29,50. nejdražší pak na Vysočině. Benzín natankujete nejvýhodněji na Ústecku, nejdráž pak vyjde tankování v Praze.

"V Praze je nejvyšší kupní síla, kde jsou i řidiči ochotnější utratit více za benzín, tak tam pozorujeme vyšší ceny, než v některých regionech, které jsou chudší," vysvětluje rozdíl v cenách ekonom Kovanda.

Pohonné hmoty by prý měly zdražovat maximálně do konce ledna. Pak by se měly ceny ustálit a snad už v únoru zaznamenáme jejich pokles.