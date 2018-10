Berňák žádá údaje svatebních hostin. Nahání i ty, co slavili doma

Výzvy o poskytnutí údajů o svatební hostině, zaslal finanční úřad pro Olomoucký kraj nomovanželům, jejichž oslava se konala v určitých restauracích. Výzvu však obdrželi i nomovanželé, kteří svatební hostinu zorganizovali doma a tedy si žádnou hostinu neobjednali a už vůbec za ni neplatili, uvedl server Podnikatel.cz.

"Výzva mi také přišla. Hostinu jsme měli čistě v kruhu rodinném, tudíž jsme žádnou restauraci ani nepotřebovali a vše si chystali sami. Tak jsem úřadu napsala, jak to vlastně probíhalo. Že bylo na obřadu tolik a tolik lidí, jidlo jsme si kupovali sami a hostina (tedy spíš odpolední raut) byla doma," řekla serveru Podnikatel.cz jedna ze čtenářek.

Finanční úřad začal zasílat výzvy poté, co měl podezření, že došlo k porušení zákona o evidenci tržeb. Požádal 10 matričních úřadů o informace ohledně novomanželů, jejichž svatby se konaly v určité dny.

"Finanční úřad pro Olomoucký kraj zaslal dle § 57 odst. 1 písm. a) daňového řádu městu výzvu, ve které požadoval sdělení ke konkrétním 7 dnům z roku 2017, a to zda byly konány sňatečné obřady a žádal o sdělení osobních dat sezdaných osob. Na výzvu jsme dne 13. 6. 2018 požadované sdělili, konkrétně se jednalo o 6 dnů a 27 manželských párů," vysvětlila serveru Jitka Kočičová, vedoucí přerovské matriky.

Výzvy se netýkaly jen svatebních hostin v restauracích. "Šetření ohledně dodržování povinností při evidenci tržeb se netýká pouze jednoho restauračního zařízení. V dalším případě se tak výzva mohla týkat novomanželů, kteří měli svatební obřad buď v určitém restauračním zařízení nebo v konkrétní den i v obřadní síni obecního/městského úřadu. Do konce září bylo odesláno celkem 95 výzev novomanželům," upřesnila serveru Zuzana Žabčíková, mluvčí olomouckého finančního úřadu.

Odborníci se však shodují, že byl postup finančího úřadu nezákonný. "Pokud úřad oslovil paušálně všechny, kteří měli ve vybraném období svatbu, pak jde ze strany úřadu o jednoznačné pochybení. Správce daně nemůže oslovit každého, kdo by mohl být ve vytyčeném období v restauraci, tento způsob by pak mohl poskytovat právo na oslovení všech osob, protože bez ohledu na svatbu či oslavu narozenin či výročí apod. by mohl oslovit každého. Správce daně takovou pravomoc nemá, soudy opakovaně rozhodly, že nemohou nadmíru a nedůvodně zneužívat svého postavení," vysvětlil serveru právník Jiří Matzner.

O výzvách již server Podnikatel.cz informoval ke konci července, kdy olomoucký finanční úřad začal zasílat výzvy novomanželům na Přerovsku. Novomanželé měli podat údaje například o tom, kde se jejich svatební hostina konala, o počtu hostů nebo jakým způsobem probíhalo vyúčtování jejich hostiny.