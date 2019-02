Běžce v Coloradu napadla puma! Při zoufalé obraně ji uškrtil

Travis Kauffman vyrazil začátkem února na běžeckou trať ve Fort Collins v americkém Coloradu. Tradiční trénink se ale rychle změnil v boj o život, znenadání se na něj vrhla puma, kterou musel Kauffman v zoufalém souboji uškrtit.

Po dlouhém zotavování v nemocnici ze strašlivě vypadajících zranění běžec konečně popsal detaily strašlivého setkání.

Kauffman běžel sám zhruba kolem poledne v oblasti Horsetooth Mountain Open Space, když ho najednou zaujal hluk za jeho zády. "Zašustilo borové jehličí a praskla větev. Otočil jsem se a vyděsil se, když jsem si všiml, že po mě jde puma," popsal Kauffman strašlivé setkání.

Když pumu spatřil, byla od něj zhruba tři metry, uvádí agentura Enex. "Srdce se mi přesunulo do žaludku," pokračoval Kauffman, který zvedl ruce a na zvíře začal křičet, to ale bylo k ničemu.

"Zvíře prostě dál běželo a pak na mě skočilo. Zakouslo se mi do ruky kolem zápěstí. Odtud se snažilo drápy dostat na můj obličej a krk," přiblížil Kaufmann detaily útoku. V tu chvíli podle jeho slov zafungoval strach, který aktivoval základní instinkt přežití.

Dvojice se v sevření svalila na zem, kde muž a zvíře několik dlouhých minut zápasili. Muži se podařilo sevřít zadní nohy zvířete, klackem se pumu pokusil bodnout do krku, to ale nepomohlo. Sebral ze země kámen a zkusil běsnící zvíře udeřit do hlavy.

"Zkusil jsem pumu několikrát udeřit do zadní části hlavy, to mi ale naneštěstí moc nešlo kvůli tomu, že mi čelisti pumy stále svíraly ruku," popsal dál Kaufmann a dodal: "Pak se mi podařilo přenést váhu a zakleknout zvířeti krk. Stoupl jsem na krk pravou nohou a po chvíli jsem si myslel, že už mám vyhráno. Zvíře sebou ale začalo opět trhat, to mi způsobilo další zranění, až po několika dalších minutách se přestalo hýbat."

Kaufmannovi se konečně podařilo vyprostit ruku. Prý cítil lítost, že musel zvíře zabít, protože si ale nebyl jistý, jestli nejsou v okolí další pumy, rychle vyrazil pro pomoc. Musel uběhnout skoro pět kilometrů, než se dostal mimo park. Cestou ho doprovodil další běžec, další návštěvník parku pak muže odvezl do nemocnice.

Strážci parku uvedli, že puma byl dospívající samec, v okolí pak odchytli jeho další sourozence, které převezli na veterinární stanici, v budoucnu by se pumy měly vrátit zpět do volné přírody. Park byl po incidentu uzavřen, aby se situace uklidnila. Nyní už je ale opět přístupný návštěvníkům.