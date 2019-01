Některé trasy jsou zavřené, přesto si to běžkaři na horách užijí

V některých horských oblastech Česka stále platí zákaz vstupu do lesů. Jedná se hlavně o Krkonoše, Jizerské a Krušné hory. Stále tam hrozí, že stromy a větve se pod tíhou sněhu zřítí. Desítky kilometrů běžeckých tras jsou tak stále nepřístupné. I tak si ale běžkaři můžou přijít na své.

Krkonoše jsou pro běžkaře rájem, jen magistrála má 71 kilometrů a dalších více než 500 kilometrů tras je upravovaných."Upravujeme kolem 35 kilometrů tras. Rolba ujede jednu stopu pro klasiku, zbytek pro bruslení. Šířka je 5,5 metru," sdělil Televizi Nova starosta Vítkovic Milan Rychrt.

Úprava stop je zpravidla každodenní záležitostí, jenže pořád platí, že pod tíhou sněhu popadané větve a stromy některé trasy zneprůjezdnily. Ve vyšších polohách Krušných hor, Jizerek a Krkonoš se stále do lesů, a tím pádem ani do stop, nesmí. "Ve vyšších partiích je stále sníh na stromech, je to pořád nebezpečné," uvedl Radek Drahný z Krkonošského národního parku.

I když úpravy stop stojí miliony ročně, běžkaři do nich mohou bezplatně. Třeba u Jizerské magistrály jsou ale pokladničky, kde je možné dobrovolně přispět. Na peněženku ale nezapomeňte.

Když do hor přijedete autem, počítejte s parkovným. Zřejmě nejdražší je na Horních Mísečkách v Krkonoších. Ještě vloni bylo zdarma pro sjezdaře i běžkaře. Ti ale letos zaplatí 300 korun.

Upravovaných běžeckých tras je u nás přes tři tisíce kilometrů. Krkonoše a Krušné hory jich mají nejvíc, kolem 600 kilometrů, na Vysočině běžkaři mohou brázdit 520 kilometrů.