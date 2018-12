Takhle řádí fanoušci na biatlonu! Výborné jídlo i atmosféra

Biatlonový pohár v Novém Městě na Moravě, to je velký festival fanoušků v celém areálu Vysočina Arény i mimo něj. Letos na něj má dorazit na 20 tisíc návštěvníků. Co všechno je v Novém Městě čeká?

Na biatlonovém svátku roku samozřejmě nechybí ani rozdovádění maskoti Čepsulka a duo od Hamé. Správní čeští fanoušci se také poznají podle vlajek, fandítek a dalších předmětů s trikolorou, kterých najdete po celém areálu spoustu - rozdávají je hostesky nebo si je můžete za pár korun koupit u stánků.



Kromě samotného biatlonu si organizátoři a partneři připravili bohatý program. Nejde tak jen o stánky s dobrým jídlem a pitím. Kousek od samotné arény je totiž velké zázemí pro fanoušky, kde si můžete zkusit třeba samotnou biatlonovou střelbu z pušky.



"Světový pohár v Novém Městě má asi vůbec nejhezčí a nejintenzivnější atmosféru ze všech kol světového poháru - je to takové mistrovství světa fanoušků. Každý den jsou tady tisíce nadšených lidí, kteří podporují všechny týmy a fandí dobrému biatlonu. My jako hlavní partner jsme se pokusili pro ně připravit zábavu a dát jim také něco dobrého. Takže fanoušci můžou přijít a jednoduše si vyzkoušet, jaké to je, když jsou biatlonisté na střelnici a sestřelují terče. Máme pro ně samozřejmě nachystané i ochutnávky našich výrobků a máme pro ně i různá fandítka a soutěží o biatlonové čepice," zve do fanouškovské zóny mluvčí Hamé Petr Kopáček.



Jestli třeba ve svých dětech najedete právě na střelnici nové biatlonové naděje, neváhejte je přihlásit na tréninky. Novou krev totiž český biatlon potřebuje.



"Biatlonová reprezentace je vrcholek ledovce. Je to taková výkladní skříň celého českého biatlonu - a my jsme rádi a jsme hrdým partnerem české reprezentace. Ale nejde jen o tu špičku. My máme zájem na tom, aby český biatlon vychovával další Moravce, Krčmáře, Vítkové... proto už pátým rokem realizujeme projekt takzvaného Super střelce. To je soutěž pro všechny dorostence, kteří celý rok soutěží v rámci České republiky ve střelbě. Nejlepší střelec a střelkyně od nás obdrží zásoby produktů, každý na půl roku a jsou slavnostně vyhlášeni při Biatlonistovi roku, který se vyhlašuje každý rok na jaře," dodal Kopáček.