Bič na úředníky! Nesouhlas musí dát do 60 dnů, jinak můžete stavět

Stavební řízení by v budoucnu nemělo trvat déle než rok. Průkopníkem by se už příští rok mohla stát tzv. fikce souhlasu závazného stanoviska. To znamená, že úředníci by případný nesouhlas museli žadateli sdělit do 60 dnů.

Nový stavební zákon, který má zjednodušit a zkrátit přípravu staveb, chystá ministerstvo pro místní rozvoj. Podle něj jsou lhůty pro vydání stavebního povolení extrémně dlouhé. Pokud během 60 dnů žadatel nedostane žádné závazné stanovisko, má se za to, že může začít stavět.

Tento návrh chce šéfka resortu Klára Dostálová předložit vládě už na podzim. "To přinese zjednodušení samotnému povolovacímu procesu," tvrdí Dostálová.

V Praze se na stavební povolení čeká pět a více let. Třeba jeden provozovatel automyček už přes rok vyřizuje stavební povolení na pronajatém pozemku. "V dubnu jsem požádal o územní rozhodnutí, na konci června jsme dostali výzvu na dodání nějakých podkladů, hned po 10 dnech to měli, ale potřebovali další podklady. Doposud jsou všechny věci splněny. Pak jsem se dozvěděl, že referentka odjela na dovolenou na tři týdny," popsal Michal Pogorelov.

"Největším problémem je byrokracie a administrativa spojená se schvalovacími procesy," souhlasí i mluvčí developerské společnosti David Jiroušek. Bytové domy se běžně staví několik let, což je doba od zahájení řízení až po realizaci.

"Dnes příslušné orgány státní správy něco rozhodnou, je tady tisíc možností odvolacího řízení, vstupují do toho i ti, kdo do toho už dříve vstupovali," vypočítal ekonom a prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Orgánů, které vydávají závazná stanoviska, je teď přes osmdesát. Nový stavební zákon tedy zasáhne desítky předpisů. V praxi by to znamenalo, že byste se s jednou jedinou žádostí vydali na jediný stavební úřad. Výsledkem by bylo jedno rozhodnutí a jedno razítko.

"V současném století nemůže investor s dokumentací obíhat, ale obíhá elektronická dokumentace příslušné dotčené orgány," představuje si Dostálová. Oddělit by se měla také státní správa od místních samospráv, výsledkem by byl státní stavební úřad. Nový stavební zákon by měl začít platit už za tři roky.